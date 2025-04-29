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Уступки США в торговле только подогреют их аппетит — глава МИД КНР

09:05 29.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уступки Соединенным Штатам в торговой войне приведут к тому, что они продолжат выдвигать новые требования. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.

«США уже давно извлекают огромную выгоду из свободной торговли, но теперь они используют тарифы в качестве рычага воздействия, чтобы заломить другим странам заоблачные цены, — сказал Ван И, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства. — Если молча пойти на компромисс и уступки, то задира, получив вершок, все три аршина отхватит».

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