ВСУ совершили почти 5 тыс. атак на Брянскую область с начала года — губернатор
14:32 30.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти 5 тыс. раз атаковали Брянскую область с начала текущего года. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«Только за этот год Брянская область была атакована почти 5 тыс. раз», — написал он.
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