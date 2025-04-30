ВСУ совершили почти 5 тыс. атак на Брянскую область с начала года — губернатор

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти 5 тыс. раз атаковали Брянскую область с начала текущего года. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Только за этот год Брянская область была атакована почти 5 тыс. раз», — написал он.