0
0
41
НОВОСТИ

В Дели усилена охрана правительственных зданий и иностранных посольств

10:30 09.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийская полиция при поддержке военизированного персонала усилила охрану правительственных зданий, иностранных посольств и других важных объектов в столичном регионе на фоне эскалации напряженности между Индией и Пакистаном. Об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, у зданий правительственных структур, иностранных посольств, очистных сооружений, судов и в районах с высокой проходимостью были развернуты усиленные патрули. Более тщательно охраняются также рынки, железнодорожные станции, торговые центры, парки и станции метро.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:40 09.05.2025
Перед Парадом Путин лично встретил иностранных гостей в Кремле
0
105
10:15 09.05.2025
На Красной площади начался Парад посвященный 80-летию Победы
0
159
09:20 09.05.2025
Возобновились атаки Пакистана по северным районам Индии
0
232
09:20 09.05.2025
Патриотический забег в честь 80-летия Победы стартовал в Ташкенте
0
208
21:15 08.05.2025
Избрание Папой Римским американца президент Трамп назвал великой честью для страны
0
749
21:13 08.05.2025
Президент РФ Владимир Путин поздравил нового Папу Римского Льва XIV с избранием
0
731
20:40 08.05.2025
Новым Папой Римским впервые стал американец
0
770
19:22 08.05.2025
Избран новый глава Римско-католической церкви
0
803
18:33 08.05.2025
Трамп объявил о достижении «прорывной торговой сделки с Великобританией»
0
959
18:15 08.05.2025
Власти ФРГ приняли решение о введении чрезвычайной ситуации из-за миграционной проблемы
0
1251

Возврат к списку