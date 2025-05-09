В Дели усилена охрана правительственных зданий и иностранных посольств

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийская полиция при поддержке военизированного персонала усилила охрану правительственных зданий, иностранных посольств и других важных объектов в столичном регионе на фоне эскалации напряженности между Индией и Пакистаном. Об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По имеющимся данным, у зданий правительственных структур, иностранных посольств, очистных сооружений, судов и в районах с высокой проходимостью были развернуты усиленные патрули. Более тщательно охраняются также рынки, железнодорожные станции, торговые центры, парки и станции метро.





