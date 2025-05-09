0
0
167
НОВОСТИ

Приезд Вучича и Фицо в Москву - акт героизма - Песков

16:10 09.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приезд президента Сербии Александара Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование 80-летия Победы — это акт героизма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«В наше время, особенно, наверное, если говорить о Вучиче и о Фицо, это просто такой акт героизма, фактически. Акт героизма, действительно, потому что настолько продемонстрировать свою суверенную волю отдать должное памяти, Дню Победы, несмотря на вот это неприкрытое оголтелое давление, это, конечно, достойно самой высокой оценки», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как проходит празднование 80-летия Победы на фоне угроз иностранным лидерам, прилетевшим в Москву.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
10420
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
10803
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
10155
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
10492
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
10423
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
10413
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
10314
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
10445
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
10339
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
10215

Возврат к списку