Приезд Вучича и Фицо в Москву - акт героизма - Песков

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приезд президента Сербии Александара Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование 80-летия Победы — это акт героизма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.



«В наше время, особенно, наверное, если говорить о Вучиче и о Фицо, это просто такой акт героизма, фактически. Акт героизма, действительно, потому что настолько продемонстрировать свою суверенную волю отдать должное памяти, Дню Победы, несмотря на вот это неприкрытое оголтелое давление, это, конечно, достойно самой высокой оценки», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как проходит празднование 80-летия Победы на фоне угроз иностранным лидерам, прилетевшим в Москву.



