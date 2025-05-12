Минимум половина бюджетных мест будет для приоритетных сфер экономики РФ — Чернышенко

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее половины бюджетных мест в российских вузах будет распределяться путем прямого госзаказа на подготовку специалистов приоритетных сфер экономики страны. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Не менее половины бюджетных мест теперь будет распределяться путем прямого государственного заказа на подготовку специалистов для приоритетных сфер», — сказал он.