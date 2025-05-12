Минимум половина бюджетных мест будет для приоритетных сфер экономики РФ — Чернышенко
12:00 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Не менее половины бюджетных мест в российских вузах будет распределяться путем прямого госзаказа на подготовку специалистов приоритетных сфер экономики страны. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Не менее половины бюджетных мест теперь будет распределяться путем прямого государственного заказа на подготовку специалистов для приоритетных сфер», — сказал он.
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