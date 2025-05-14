Стороны, ведущие бои в столице Ливии, договорились временно прекратить огонь — СМИ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участвующие в вооруженных столкновениях в ливийской столице стороны договорились о временном прекращении огня. Об этом сообщает агентство Libya Press.