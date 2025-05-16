Слова главы МИД Германии о повышении военных расходов вызвали скандал в кабмине — Bild
12:20 16.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль спровоцировал скандал в правительстве страны, заявив о поддержке Берлином инициативы о повышении расходов на оборону в рамках НАТО до 5% от ВВП. Об этом пишет газета Bild.
Сейчас Германия тратит на оборону, по разным оценкам, 1,9-2,1% от ВВП. Вадефуль на полях неформальной встречи в Анталье с коллегами из стран НАТО сообщил, «приехал с известием из Берлина, что Германия готова придерживаться этого обязательства». Министр имел в виду инициативу генсека организации Марка Рютте повысить расходы на вооруженные силы до 3,5% от ВВП, а также выделять дополнительно 1,5% от ВВП на важные объекты инфраструктуры, например, на переоборудование дорог, чтобы они могли выдержать проход колонн военной техники.
Слова Вадефуля «привели в ужас» его коллег по правительству и сотрудников ведомства канцлера, пишет газета. По ее данным, министр не согласовывал это заявление ни с канцлером Фридрихом Мерцем, ни с вице-канцлером, министром финансов Ларсом Клингбайлем. Последнего заявление Вадефуля застало незадолго до выступления в Бундестаге (парламент) и министр, представляющий социал-демократов, был «неприятно удивлен». Мерц был «насколько же удивлен, насколько социал-демократы», пишет газета.
В результате этого представители правящей коалиции социал-демократов и блока Христианско-демократического и Христианского-социального союзов были вынуждены заниматься «кризисной дипломатией». Мерц заверил Клингбайля, что министр иностранных дел, коллега канцлера по партии ХДС якобы не согласовал с ним свое заявление. После этого оба политика попытались успокоить депутатов от своих партий, и правительство заявило, что озвученные Вадефулем расходы не утверждены.
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