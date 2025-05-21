После разговора с Путиным, Трамп заявил, что РФ и Украина скоро начнут переговоры об окончании конфликта

20:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Украина в самое ближайшее время начнут переговоры о режиме прекращения огня и завершении конфликта. Об этом заявил по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп.

«Только что завершился мой двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, об окончании [конфликта]», — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.