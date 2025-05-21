0
0
1065
НОВОСТИ

Путин и Трамп пока не определили сроки и место для личной встречи - Ушаков

21:20 19.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп считают, что их будущая встреча должна быть хорошо подготовлена, и пока не условились о конкретных сроках или месте таких переговоров. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«[Президенты] имеют в виду возможность организовать в будущем и личную встречу. Но для этого нужно создать необходимые предпосылки. Оба президента согласны с тем, что такая встреча должна быть хорошо и всесторонне подготовлена», — указал он.

Как пояснил Ушаков, нужно тщательно проработать, какие задания будут даны соответствующим командам, определить содержательное наполнение саммита, в том числе относительно итоговых договоренностей. «Вопрос будет прорабатываться. Но конкретно пока что лидеры не условились о ее проведении и пока еще не назвали возможное место проведения», — добавил представитель Кремля.

«Вы знаете, не сложилось [такое впечатление], но сложилось четкое впечатление, что оба президента заинтересованы в такой встрече. Но также оба президента заинтересованы в том, чтобы эта встреча была не пустой, а результативной», — сказал Юрий Ушаков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:20 21.05.2025
Для школьников создадут линейку словарей к единому учебнику по русскому языку
0
23
14:10 21.05.2025
В этом году достичь полного урегулирования на Украине вряд ли удастся - Кнайсль
0
53
13:35 21.05.2025
Путин одобрил идею создания музей освобождения Курской области от ВСУ
0
135
13:20 21.05.2025
Искусственный интеллект поможет людям быстрее восстанавливаться после болезней и травм
0
136
13:15 21.05.2025
Самым популярным видом спорта среди россиян оказался бег
0
143
13:10 21.05.2025
Западные СМИ устроили истерику после разговора Трампа и Путина - Медведчук
0
180
12:30 21.05.2025
По законам шариата во Франции живут целые кварталы практически живут - эксперт
0
227
12:20 21.05.2025
Через Telegram-боты мошенники похищают пароли от аккаунтов на «Госуслугах»
0
207
12:10 21.05.2025
Отказ США вводить санкции против РФ указывает на раскол в НАТО - NYT
0
256
11:20 21.05.2025
Во время президентского срока Байдена не проверяли на рак - WSJ
0
308

Возврат к списку