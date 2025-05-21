Путин и Трамп пока не определили сроки и место для личной встречи - Ушаков

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп считают, что их будущая встреча должна быть хорошо подготовлена, и пока не условились о конкретных сроках или месте таких переговоров. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«[Президенты] имеют в виду возможность организовать в будущем и личную встречу. Но для этого нужно создать необходимые предпосылки. Оба президента согласны с тем, что такая встреча должна быть хорошо и всесторонне подготовлена», — указал он.

Как пояснил Ушаков, нужно тщательно проработать, какие задания будут даны соответствующим командам, определить содержательное наполнение саммита, в том числе относительно итоговых договоренностей. «Вопрос будет прорабатываться. Но конкретно пока что лидеры не условились о ее проведении и пока еще не назвали возможное место проведения», — добавил представитель Кремля.



«Вы знаете, не сложилось [такое впечатление], но сложилось четкое впечатление, что оба президента заинтересованы в такой встрече. Но также оба президента заинтересованы в том, чтобы эта встреча была не пустой, а результативной», — сказал Юрий Ушаков.