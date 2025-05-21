Евросоюз принял решение снять все санкции с Сирии

19:45 Источник: Интерфакс

Евросоюз снимает все экономические санкции с Сирии, чтобы помочь сирийскому народу восстановить страну, заявила во вторник глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Сегодня мы приняли решение снять наши экономические санкции с Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу построить новую, инклюзивную и мирную Сирию", - написала она в социальной сети X. Она отметила, что ЕС продолжит и дальше поддерживать Дамаск.