Евросоюз принял решение снять все санкции с Сирии
19:45 20.05.2025 Источник: Интерфакс
Евросоюз снимает все экономические санкции с Сирии, чтобы помочь сирийскому народу восстановить страну, заявила во вторник глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Сегодня мы приняли решение снять наши экономические санкции с Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу построить новую, инклюзивную и мирную Сирию", - написала она в социальной сети X. Она отметила, что ЕС продолжит и дальше поддерживать Дамаск.
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