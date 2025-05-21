Искусственный интеллект поможет людям быстрее восстанавливаться после болезней и травм
13:20 21.05.2025
В ходе форума обсуждалась важность создания AI-технологии, которая сделает персонализированную реабилитацию доступной каждому, кто в ней нуждается. Решение поможет людям быстрее восстанавливаться после болезней и травм за счет формирования индивидуального плана реабилитации на основе клинических протоколов, результатов объективных исследований и данных электронной медицинской карты, а также будет корректировать его по мере достижения поставленных целей. Представители Сбера сообщили о начале разработки такого решения.
«Индивидуальный подход всегда дает лучшие результаты, чем усредненный, однако требует значительных ресурсов, – отметил директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов. – Искусственный интеллект может помочь и сделать реабилитацию еще более эффективной. Сейчас мы разрабатываем многофункциональное AI-решение для реабилитологии с использованием нейросетевой модели Сбера GigaChat, которое поможет в работе врачам и ускорит восстановление пациентов».
«Реабилитация пациентов с последствиями тяжелых комбинированных поражений организма на современном уровне невозможна без новых технологических решений, – подчеркнул академик РАН, заслуженный врач РФ Константин Лядов. – Многофакторный характер поражений с одной стороны и задача максимального функционального восстановления и социализации пациента с другой стороны ставят перед нами задачу скорейшего перехода от традиционной работы команды специалистов к созданию высокоинтеллектуальных самообучающихся систем оценки состояния всех органов и систем пациента с дальнейшим созданием оптимальных реабилитационных программ с включением современных компьютеризированных тренажерных комплексов».
В индустрии здоровья Сбера искусственный интеллект уже активно применяется. Чат-боты и мобильные приложения на основе нейросетевой модели GigaChat помогают пациентам соблюдать рекомендации врачей и вести здоровый образ жизни. Собственные алгоритмы компьютерного зрения анализируют МРТ, КТ и рентгеновские снимки – это ускоряет постановку диагноза и минимизирует ошибки. Благодаря AI ученые намного быстрее разрабатывают новые лекарства.
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