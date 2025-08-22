0
0
143
НОВОСТИ

Суд в США потребовал закрыть тюрьму для нелегалов «Аллигаторовый Алькатрас» — NYT

11:32 22.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Окружной суд Майами постановил прекратить работу центра содержания под стражей нелегальных мигрантов «Аллигаторовый Алькатрас», названного по аналогии со знаменитой тюрьмой. Решение связано с экологическими проблемами объекта, сообщила газета The New York Times (NYT).

Суд предписал остановить отправку новых мигрантов в центр содержания, а также начать демонтаж значительной части объекта. На перемещение уже содержащихся в «Аллигаторовом Алькатрасе» лиц и разбор сооружений властям дается 60 дней. Постановление суда также запрещает строительство любых новых объектов в этом месте.

Причиной решения стал тот факт, что при строительстве объекта не была проведена экологическая экспертиза, несмотря на то что вокруг него находятся охраняемые природные объекты, уязвимые к внешнему воздействию. Суд указал, что центр содержания представляет угрозу для местной водной системы и почв из-за качества сооружений и подрывает местную экосистему.

Открытый этим летом центр содержания, по словам президента США Дональда Трампа, должен был стать образцом для будущей серии аналогичных учреждений для содержания нелегальных мигрантов. Окружающая местность представляет собой болотные угодья, где обитает множество аллигаторов, крокодилов и ядовитых змей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 22.08.2025
Крупных лесных пожаров на территории РФ в 2025 году удалось избежать — Куренков
0
36
12:05 22.08.2025
Венгрия и Словакия призвали ЕК заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу «Дружба»
0
80
12:00 22.08.2025
На Украине хотят сажать в тюрьму на срок до 3 лет за попытку бегства из страны
0
98
11:50 22.08.2025
Сбер завершил выплату крупнейших в истории банка дивидендов
0
129
11:20 22.08.2025
«Врата ада» будут открыты для ХАМАС в Газе, пока радикалы не примут условия Израиля — МО
0
169
11:05 22.08.2025
ФСБ задержала в ДНР агентов разведки Украины, причастных к покушениям на чиновников
0
177
11:00 22.08.2025
США повышают риск геополитического конфликта в Арктике — эксперт КНР
0
192
10:35 22.08.2025
Дети бойцов СВО приняли участие в летней досуговой программе Москвы
0
193
10:32 22.08.2025
В Пхеньяне откроют мемориал в честь участников операции в Курской области — Ким Чен Ын
0
215
10:20 22.08.2025
С краснолиманского направления в тыл сбежало командование «Азова»* — Кимаковский
0
238

Возврат к списку