На Украине хотят сажать в тюрьму на срок до 3 лет за попытку бегства из страны

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде законопроект, который позволит сажать украинцев в тюрьму на срок до трех лет за попытку незаконного пересечения границы страны. Инициатором закона стала премьер-министр Юлия Свириденко, следует из карточки документа на сайте парламента.

Сейчас за незаконное пересечение границы на Украине есть только административная ответственность в виде штрафа до $206 или ареста до 15 суток. В пояснительной записке к законопроекту кабмина предлагается изменить эту меру и увеличить размер штрафов — от 51 000 до 170 000 гривен ($1,2 тыс. — $4,1 тыс.), а также ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет. Еще дополнительные три года тюрьмы украинцам смогут дать за порчу пограничной инфраструктуры при попытке бегства.