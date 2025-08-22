Венгрия и Словакия призвали ЕК заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу «Дружба»
12:05 22.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия и Словакия призывают Еврокомиссию заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу «Дружба», по которому нефть поступает из России в Европу. Об этом говорится в письме глав МИД двух стран Петера Сийярто и Юрая Бланара, направленном в Брюссель в связи с очередным нападением ВСУ на инфраструктуру нефтепровода на российской территории.
«Без этого трубопровода безопасное снабжение наших стран [нефтью] просто невозможно», — отметили министры. Они сообщили, что в результате нового удара ВСУ по инфраструктуре «Дружбы», произошедшего в ночь на 22 августа, поставки нефти в Венгрию и Словакию из России могут быть приостановлены минимум на пять дней. Сийярто и Бланар призвали Еврокомиссию принять меры против Украины, чтобы заставить ее прекратить нападения на нефтепровод, сообщило агентство Reuters, ознакомившееся с содержанием письма, поступившего в Брюссель.
