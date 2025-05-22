Сикорский: Балтийское море в настоящее время является самым опасным морем в мире

20:28 Источник: Интерфакс

Балтийское море сейчас является самым опасным морем в мире, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Эта анархия на морях, связанная с так называемыми удобными флагами или даже судами без флагов, должна прекратиться", - заявил Сикорский журналистам в Брюсселе, его цитируют польские СМИ. Он подчеркнул, что "у судов, как и у самолетов, должны быть свои владельцы, должны быть государства, которые несут ответственность за их эксплуатацию".

"Балтийское море в настоящее время является самым опасным морем в мире. Даже если предположить, что инциденты с разрывами кабелей или трубопроводов являются случайными, их все равно слишком много", - заявил глава МИД Польши.

По его мнению, "действующие правила, будь то Копенгагенская конвенция или Конвенция ООН по морскому праву, не предоставляют достаточных инструментов".