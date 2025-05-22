0
0
402
НОВОСТИ

Сикорский: Балтийское море в настоящее время является самым опасным морем в мире

20:28 21.05.2025 Источник: Интерфакс

Балтийское море сейчас является самым опасным морем в мире, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Эта анархия на морях, связанная с так называемыми удобными флагами или даже судами без флагов, должна прекратиться", - заявил Сикорский журналистам в Брюсселе, его цитируют польские СМИ. Он подчеркнул, что "у судов, как и у самолетов, должны быть свои владельцы, должны быть государства, которые несут ответственность за их эксплуатацию".

"Балтийское море в настоящее время является самым опасным морем в мире. Даже если предположить, что инциденты с разрывами кабелей или трубопроводов являются случайными, их все равно слишком много", - заявил глава МИД Польши.

По его мнению, "действующие правила, будь то Копенгагенская конвенция или Конвенция ООН по морскому праву, не предоставляют достаточных инструментов".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 21.05.2025
Израиль собирается взять под контроль всю Газу по завершении операции «Колесницы Гидеона» - Нетаньяху
0
381
19:45 21.05.2025
Отказ Франции предоставить Индии исходники ПО на истребителях Rafale вызвал вопросы у Греции
0
461
19:30 21.05.2025
Силы ПВО продолжают отражать атаки на Москву украинских дронов, уничтожено более 15 БПЛА
0
439
19:00 21.05.2025
Пашинян заявил, что оценивает динамику отношений с РФ позитивно
0
440
18:35 21.05.2025
В Белом доме считают, что риск конфликта между Арменией и Азербайджаном сохраняется
0
453
18:28 21.05.2025
Рубио: Безответственно, когда две крупнейшие ядерные державы на планете не общаются друг с другом
0
454
18:06 21.05.2025
Крым становится самым популярным направлением для внутреннего туризма
0
464
18:06 21.05.2025
УФНС по Москве сохраняет высокие показатели налоговых поступлений
0
438
17:45 21.05.2025
Средства ПВО уничтожили дроны, летевшие на Москву - Собянин
0
470
17:04 21.05.2025
В России зарегистрированы первые климатические проекты в строительной сфере
0
470

Возврат к списку