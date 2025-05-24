Европа хочет покупать у США оружие, чтобы потом отправлять его Киеву - СМИ

19:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны заинтересованы в приобретении американских вооружений в больших объемах для продолжения военной помощи Украине, если администрация президента США Дональда Трампа откажется делать это напрямую. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

У Европы нет ни требуемых арсеналов, ни возможности производить достаточно вооружений, чтобы самостоятельно продолжать поставки Киеву без участия США. Европейские страны видят возможный выход в том, чтобы покупать больше американских систем вооружений, а затем направлять их Украине.