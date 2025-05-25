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Трамп хочет знать имена и названия государств студентов-иностранцев Гарварда

11:15 25.05.2025 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп потребовал от Гарвардского университета предоставить данные об иностранных студентах, которые там обучаются.

"Почему Гарвард не говорит о том, что 31% их студентов - иностранцы, и даже из стран, некоторые из которых не совсем дружественно относятся к США. При этом они ничего не платят, и не собираются платить. Нам об этом никто не говорит", - написал он в воскресенье в соцсети Truth Social.

"Мы хотим знать, кто эти студенты, и это естественный вопрос, поскольку мы финансируем Гарвард на миллионы долларов, но Гарвард не очень-то идет на контакт. Мы хотим знать имена и названия стран", - отметил Трамп.

"У Гарварда есть $52 млн, используйте их, и прекратите обращаться к федеральному правительству за грантами", - подчеркнул президент США.

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