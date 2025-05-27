В погоне за свободой слова Запад забывает об уважении чувств - представитель генсека ООН

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада в погоне за свободой слова забывают об уважении к чувствам и убеждениям других людей. Об этом заявил высокий представитель генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.



В частности, Моратинос напомнил о статьях 18 и 19 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. «В одной говорится, что необходимо защищать свободу слова, а в следующей — что каждый имеет право на свободу религии, совести, вероисповедания и на защиту этих прав. На самом деле — обе ценности одинаково значимы», — отметил он.



«Проблема в том, что в некоторых странах Запада часто ссылаются на свободу слова, забывая о другой статье, которая требует уважения к чувствам и убеждениям других людей, — пояснил представитель генсека ООН. — Вместо того, чтобы противопоставлять эти принципы, нужно учиться сочетать их, находить баланс».





