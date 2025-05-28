Европа отменяет экономические санкции против Сирии

20:00 Источник: Интерфакс

Экономические санкции Евросоюза в отношении Сирии отменены. Соответствующее решение в среду, 28 мая, принял Совет ЕС. «Сегодня ЕС подтверждает свои обязательства в качестве партнера в переходный период, который помогает сирийскому народу воссоединиться и восстановить новую, инклюзивную, мирную Сирию», – заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.





Из санкционного списка исключены в общей сложности 24 организации, в их числе Центральный банк Сирии. Санкции были введены, когда страной правила семья Асадов. Башар Асад был свергнут в декабре 2024 года. Сейчас в Сирии – временное правительство во главе с временным президентом Ахмедом аш-Шараа.