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НОВОСТИ

Представлен первый российский гибридный гоночный автомобиль

12:34 30.05.2025

Первый российский гибридный гоночный автомобиль, разработанный в Московском Политехе, создан при помощи инновационных материалов Ростеха. Об этом сообщили в госкорпорации.

«Cпортпрототип FDR12 на 70% состоит из отечественных комплектующих. <...> Качественную фиксацию и герметизацию агрегатов двигателя внутреннего сгорания, конструкционных узлов ходовой части и элементов аэродинамического оперения обеспечили адгезивные материалы серии «Анатерм» и «Унигерм» производства «НИИ полимеров им. В.А. Каргина» (входит в холдинг под управлением ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех)», - отметили в Ростехе.

Переднее и заднее антикрылья, закрылки и профильное днище изготовлены из пенопласта «Акримид», который обладает оптимальным соотношением веса и прочности.

Гибридная силовая установка включает бензиновый двигатель мощностью 340 л.с. и электромотор на 80 л.с., совокупная мощность — 420 л.с. при массе в 750 кг. В проекте участвовали студенты и магистры Московского Политеха.

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