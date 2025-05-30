Представлен первый российский гибридный гоночный автомобиль

12:34

Первый российский гибридный гоночный автомобиль, разработанный в Московском Политехе, создан при помощи инновационных материалов Ростеха. Об этом сообщили в госкорпорации.

«Cпортпрототип FDR12 на 70% состоит из отечественных комплектующих. <...> Качественную фиксацию и герметизацию агрегатов двигателя внутреннего сгорания, конструкционных узлов ходовой части и элементов аэродинамического оперения обеспечили адгезивные материалы серии «Анатерм» и «Унигерм» производства «НИИ полимеров им. В.А. Каргина» (входит в холдинг под управлением ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех)», - отметили в Ростехе.

Переднее и заднее антикрылья, закрылки и профильное днище изготовлены из пенопласта «Акримид», который обладает оптимальным соотношением веса и прочности.

Гибридная силовая установка включает бензиновый двигатель мощностью 340 л.с. и электромотор на 80 л.с., совокупная мощность — 420 л.с. при массе в 750 кг. В проекте участвовали студенты и магистры Московского Политеха.