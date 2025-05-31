ХАМАС склонен отказать в освобождении заложников в течение двух дней, как было оговорено ранее - СМИ

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское движение ХАМАС, вероятно, примет новое предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа относительно прекращения огня в секторе Газа, однако с рядом условий и оговорок. С таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya.

По информации его источников в ХАМАС, радикалы будут настаивать на том, чтобы отпускать израильских заложников, удерживаемых в Газе, небольшими группами на протяжении 60 дней вместо того, чтобы освободить их в течение двух дней, как было оговорено ранее. Кроме того, движение, как ожидается, потребует от США «реальных гарантий» соблюдения Израилем будущего соглашения, поскольку текущее предложение Уиткоффа, по мнению радикалов, оставляет израильским властям «свободу действий в вопросах возобновления войны в Газе».