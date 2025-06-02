Третий раунд переговоров РФ и Украины ожидается в Стамбуле — источник

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следующий раунд прямых российско-украинских переговоров, как ожидается, пройдет тоже в Стамбуле. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Замены площадки пока не просматривается», — сказал собеседник агентства.