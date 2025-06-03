Мелони и Макрон в Риме попробуют перезагрузить отношения в преддверии саммитов НАТО и G7
10:32 03.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреча премьер-министра Италии Джорджи Мелони и президента Франции Эмманюэля Макрона в Риме во вторник рассматривается как способ перезагрузить отношения двух стран перед саммитами НАТО и Группы семи, запланированными на конец июня. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Встреча может стать шагом к проведению межправительственного саммита между Парижем и Римом, который не созывался в течение нескольких лет на фоне напряженных отношений и публичных разногласий между лидерами двух стран, отмечают источники агентства. Как сообщил представитель Елисейского дворца, в ходе переговоров планируется обсудить широкий спектр вопросов — от ситуации вокруг Украины и на Ближнем Востоке до состояния двусторонних связей, включая вопросы экономического сотрудничества.
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