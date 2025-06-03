В ГД предложили запретить мигрантам с судимостью работать в России

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замруководителя фракции Госдумы «Новые люди» Сардана Авксентьева направила обращение главе МВД России Владимиру Колокольцеву с предложением запретить мигрантам с судимостью работать в России. Документ есть в распоряжении ТАСС.

В запросе указано, что действующая система выдачи патентов и трудовых виз мигрантам не предусматривает достаточных ограничений в отношении лиц с судимостью, в том числе за тяжкие и особо тяжкие преступления. Это, по мнению депутата, создает существенные риски для общественной безопасности, подрывает доверие граждан к миграционной политике и способствует росту преступности.

«В связи с этим партия „Новые люди“ предлагает <…>. Введение законодательного запрета на выдачу патентов и разрешения на работу иностранным гражданам, имеющим судимость как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами», — указано в документе.

Кроме того, предложено установить обязательную автоматическую проверку судимости при подаче заявления на получение патента или разрешения на работу, а также разрешить правоохранительным органам оперативно аннулировать уже выданные патенты и разрешения на работу в случае выявления судимости у мигранта.