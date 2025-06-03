0
0
0
НОВОСТИ

В ГД предложили запретить мигрантам с судимостью работать в России

18:40 03.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замруководителя фракции Госдумы «Новые люди» Сардана Авксентьева направила обращение главе МВД России Владимиру Колокольцеву с предложением запретить мигрантам с судимостью работать в России. Документ есть в распоряжении ТАСС.

В запросе указано, что действующая система выдачи патентов и трудовых виз мигрантам не предусматривает достаточных ограничений в отношении лиц с судимостью, в том числе за тяжкие и особо тяжкие преступления. Это, по мнению депутата, создает существенные риски для общественной безопасности, подрывает доверие граждан к миграционной политике и способствует росту преступности.

«В связи с этим партия „Новые люди“ предлагает <…>. Введение законодательного запрета на выдачу патентов и разрешения на работу иностранным гражданам, имеющим судимость как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами», — указано в документе.

Кроме того, предложено установить обязательную автоматическую проверку судимости при подаче заявления на получение патента или разрешения на работу, а также разрешить правоохранительным органам оперативно аннулировать уже выданные патенты и разрешения на работу в случае выявления судимости у мигранта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 03.06.2025
США может ждать теракт в духе 11 сентября из-за нелегальных мигрантов — чиновник
0
117
17:55 03.06.2025
Сбер входит в число мировых лидеров по объему и качеству ИТ-компетенций
0
145
17:32 03.06.2025
Правительство Нидерландов уходит в отставку после распада правящей коалиции — премьер
0
162
17:25 03.06.2025
Cloud.ru: Гибридное облако станет ключевой технологией, ускоряющей внедрение ИИ
0
155
17:12 03.06.2025
НАТО просит страны Европы нарастить наземные силы ПВО в пять раз — Bloomberg
0
191
17:00 03.06.2025
Китай намерен расширить долю расчетов в нацвалютах со странами ШОС — вице-премьер
0
178
16:32 03.06.2025
В Крыму задержан агент спецслужб Украины, изготовивший мощную бомбу — ФСБ
0
271
16:20 03.06.2025
Объявлены победители Международной ИТ-олимпиады для школьников
0
244
16:12 03.06.2025
Продажи новых автомобилей в РФ в январе — мае снизились на 28%, до 506,5 тыс.
0
244
16:00 03.06.2025
В ВСУ с сожалением признали, что российские истребители превосходят F-16
0
282

Возврат к списку