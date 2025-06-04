Мерц в отличие от Зеленского планирует не перечить Трампу на встрече — Bloomberg
12:05 04.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц перед первой встречей с президентом США Дональдом Трампом, запланированной на 5 июня, советовался с коллегами, как вести себя с ним. Он дал понять своим соратникам в Германии, что не будет перечить Трампу в отличие от Владимира Зеленского, чей визит в феврале обернулся скандалом, пишет агентство Bloomberg.
Неназванный чиновник в Германии рассказал агентству, что Мерцу посоветовали позволить Трампу вести беседу и ни в коем случае не прерывать его. В случае же если канцлер прервет речь президента, ему посоветовали смягчить ситуацию «похвалой» в адрес американского политика. Сам Мерц, который бывает вспыльчив и агрессивен в общении с политиками, пообещал, что не будет открыто перечить Трампу, как это сделал Зеленский, пишет агентство.
В преддверии поездки в Вашингтон Мерц пообщался с европейскими коллегами, которые смогли наладить хорошие отношения с Трампом. В частности, канцлер искал совета у премьер-министра Италии Джорджи Мелони и президента Финляндии Александера Стубба. При этом Мерц «готов ко всему», пишет агентство со ссылкой на осведомленного германского чиновника.
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