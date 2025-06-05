Грузинская оппозиция получает инструкции из-за рубежа — премьер Грузии
11:42 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители грузинской оппозиции ездят за рубеж, чтобы получить инструкции, а затем выполнить их внутри страны. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.
«Представители оппозиции ездят за получением инструкций, у них нет даже собственного мнения, это обычная агентура. Они ездят по разным иностранным офисам для получения инструкций, заданий, а затем их выполняют», — сказал Кобахидзе.
Как отметил глава грузинского правительства, у этого есть положительная сторона, в частности то, что благодаря инструкциям из-за рубежа грузинская оппозиция полностью уничтожает себя. «Извне они получают такие задания, которые опять-таки вызывают уничтожение самой оппозиции. Пусть ходят на такие совещания, получают инструкции, задания. Мы уже увидели, до чего они докатились, и в будущем увидим, до чего дойдут», — добавил премьер.
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