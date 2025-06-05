Лимиты по инфраструктурым кредитам в РФ выбраны — Хуснуллин

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лимиты по ранее выданным инфраструктурным бюджетным кредитам выбраны, сейчас ведется распределение новых средств. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Инструмент крайне эффективный. На 15 лет под 3% под проекты, которые повышают налоговую базу в стране, губернаторы хотят очень увеличивать этот объем и брать как можно больше. Мы все, что у нас были, лимиты выбрали. А что такое лимиты? Это построенные сотни километров дорог, крупные микрорайоны, инженерные сети, развитие общественного транспорта, развитие метрополитена», — сказал Хуснуллин.

По его словам, ранее выданные средства практически полностью находятся в работе. «Мы распределяем лимит новых средств», — отметил вице-премьер РФ.