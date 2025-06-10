Не менее пяти человек погибли при стрельбе в школе в Австрии — СМИ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере пять человек погибли при стрельбе в школе в австрийском городе Грац. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.

По ее данным, стрельба произошла во вторник утром. На месте происшествия находится полиция, в здании школы проходит обыск. Согласно предварительной информации, злоумышленника могли застрелить.