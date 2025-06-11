В Кремле объяснили, почему контакты по Украине проходят в третьей стране

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контакты с Украиной по урегулированию проходят в третьей стране, а не на домашних площадках, потому что в них задействованы посредники, в том числе США. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается украинского урегулирования, там есть посреднические усилия, в первую очередь которые прикладывают США, поэтому здесь контакты происходят в третьей стране», — сказал представитель Кремля.