От российско-британских связей «мало что осталось» - посол Келин

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании толкает отношения с Российской Федерацией все ближе и ближе к опасной черте. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, выступая в среду на приеме в своей резиденции в преддверии Дня России.

«По традиции скажу несколько слов о российско-британских связях. Не буду скрывать, от них мало что осталось. Придя к власти под лозунгами перемен, лейбористское правительство унаследовало заведомо ошибочный антироссийский курс своих предшественников и толкает отношения все ближе к опасной черте. Это достойно сожаления, поскольку вредит прежде всего самой Великобритании и ее народу. Остается надеяться, что рано или поздно британские власти осознают тщетность затеянных ими геополитических авантюр», — сказал Келин.