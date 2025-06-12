От российско-британских связей «мало что осталось» - посол Келин
09:15 12.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Великобритании толкает отношения с Российской Федерацией все ближе и ближе к опасной черте. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, выступая в среду на приеме в своей резиденции в преддверии Дня России.
«По традиции скажу несколько слов о российско-британских связях. Не буду скрывать, от них мало что осталось. Придя к власти под лозунгами перемен, лейбористское правительство унаследовало заведомо ошибочный антироссийский курс своих предшественников и толкает отношения все ближе к опасной черте. Это достойно сожаления, поскольку вредит прежде всего самой Великобритании и ее народу. Остается надеяться, что рано или поздно британские власти осознают тщетность затеянных ими геополитических авантюр», — сказал Келин.
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