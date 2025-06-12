Лидеры G7 по итогам саммита в Канаде, вероятно, опубликуют отдельные заявления - СМИ
19:00 12.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидеры стран Группы семи (G7, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), скорее всего, опубликуют отдельные заявления по итогам саммита в Канаде вместо единого документа из-за разногласий по ряду вопросов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их информации, это решение может стать «признанием огромной пропасти» между позициями США и других членов G7 по Украине и другим вопросам. Они также утверждают, что такой исход встречи является предпочтительным для премьер-министра Канады Марка Карни из-за его желания снизить напряженность в отношениях с Вашингтоном.
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