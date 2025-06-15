0
0
27
НОВОСТИ

ЦАХАЛ отчитался о поражении 250 целей на территории Ирана

17:55 15.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные атаковали в Иране уже свыше 250 целей и продолжают наносить удары. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель армии Израиля Эфи Дефрин.

«К настоящему моменту были атакованы более 250 целей и свыше 720 компонентов [военной инфраструктуры]. Даже в эти часы мы продолжаем атаковать десятки целей в Тегеране», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:25 15.06.2025
Трамп об ирано-израильском конфликте: Возможно, мы вмешаемся, пока США не вмешивались
0
48
18:12 15.06.2025
Работа консульского отдела посольства РФ в Тегеране временно приостановлена
0
71
15:30 15.06.2025
Иран не передавал никаких посланий Израилю через какую-либо страну – МИД Ирана
0
283
15:00 15.06.2025
Министр обороны Италии сообщил, в каком случае Рим прекратит военную поддержку Киева
0
372
14:50 15.06.2025
Ограничить передвижение российских дипломатов по территории ЕС собирается глава МИД Франции
0
331
13:43 15.06.2025
Израильский «борт №1» «Крыло Сиона» и несколько других самолетов эвакуированы в Афины
0
423
12:35 15.06.2025
За последние сутки над регионами России средствами ПВО сбито 128 украинских дронов – МО РФ
0
391
11:15 15.06.2025
Иран назвал условие прекращения ударов по Израилю
0
468
09:15 15.06.2025
В воскресенье в Москве сохранится прохладная погода с небольшими дождями - синоптики
0
504
09:10 15.06.2025
Трамп пообещал применить всю мощь ВС США, если Иран нападет каким-либо образом
0
548

Возврат к списку