ЦАХАЛ отчитался о поражении 250 целей на территории Ирана

17:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные атаковали в Иране уже свыше 250 целей и продолжают наносить удары. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель армии Израиля Эфи Дефрин.

«К настоящему моменту были атакованы более 250 целей и свыше 720 компонентов [военной инфраструктуры]. Даже в эти часы мы продолжаем атаковать десятки целей в Тегеране», — сказал он.