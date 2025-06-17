Трамп назвал журналиста Карлсона «чокнутым»

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп назвал журналиста Такера Карлсона «чокнутым» в ответ на критику его политики.

«Кто-нибудь, объясните, пожалуйста, чокнутому Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия», — попросил глава вашингтонской администрации в социальной сети Truth Social.

Ранее Карлсон, комментируя обострение напряженности на Ближнем Востоке, сказал, что возможное втягивание Соединенных Штатов в вооруженный конфликт с Ираном чревато закатом «американской империи».