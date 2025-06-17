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Власти Израиля начали сбор информации от туристов, желающих срочно покинуть страну

18:45 17.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство туризма Израиля в онлайн-режиме начало сбор заявок от иностранных туристов, желающих как можно скорее покинуть пределы еврейского государства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«В свете текущей ситуации в сфере безопасности министерство туризма получило запрос на сбор контактных данных от туристов, желающих покинуть страну по воздуху, и координацию их отъезда из Израиля как можно скорее с релевантными органами власти. С этой целью была создана онлайн-форма, которую могут заполнить туристы», — сообщили в министерстве, отметив, что конкретной информации о том, когда могут начаться эвакуационные рейсы из страны, на данный момент нет.

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