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НОВОСТИ

Моди заявил Трампу о том, что Индия не нуждается в посредничестве с Пакистаном

11:32 18.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в котором он подчеркнул, что Нью-Дели не нуждается посредничестве для урегулирования кашмирской проблемы с Пакистаном. Об этом сообщил журналистам первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри.

Разговор Моди и Трампа длился 35 минут, он состоялся по просьбе американского президента. По словам Мисри, индийский премьер-министр заявил президенту США о том, что Индия не нуждается в посредничестве третьей стороны для урегулирования проблемы Кашмира с Пакистаном. «Премьер-министр Моди подчеркнул, что Индия никогда не соглашалась на посредничество, не принимает его сейчас и никогда не сделает этого. По этому вопросу существует полное политическое единодушие», — подчеркнул Мисри.

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