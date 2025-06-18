Моди заявил Трампу о том, что Индия не нуждается в посредничестве с Пакистаном
11:32 18.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в котором он подчеркнул, что Нью-Дели не нуждается посредничестве для урегулирования кашмирской проблемы с Пакистаном. Об этом сообщил журналистам первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри.
Разговор Моди и Трампа длился 35 минут, он состоялся по просьбе американского президента. По словам Мисри, индийский премьер-министр заявил президенту США о том, что Индия не нуждается в посредничестве третьей стороны для урегулирования проблемы Кашмира с Пакистаном. «Премьер-министр Моди подчеркнул, что Индия никогда не соглашалась на посредничество, не принимает его сейчас и никогда не сделает этого. По этому вопросу существует полное политическое единодушие», — подчеркнул Мисри.
НОВОСТИ
- 12:20 18.06.2025
- Над Тегераном «проносится торнадо», толпы жителей бегут — министр обороны Израиля
- 12:05 18.06.2025
- В Словакии проходят задержания в связи с передачей боеприпасов Украине — ТВ
- 12:00 18.06.2025
- Трамп выступает против снижения потолка цен на российскую нефть — Politico
- 11:30 18.06.2025
- Сбер: АПК имеет большой потенциал для роста в ближайшие годы
- 11:20 18.06.2025
- США не приняли решение об атаке на Иран — WSJ
- 11:08 18.06.2025
- Искусственный интеллект Сбера даст персональные рекомендации и разъяснения по здоровью
- 11:05 18.06.2025
- С этого года вузам запрещено увеличивать число мест для платного приема — Минобрнауки
- 11:00 18.06.2025
- Трамп разозлился на Макрона из-за его поездки в Гренландию — FT
- 10:32 18.06.2025
- Абитуриенты из приграничных регионов в 2025 г. могут поступить в вуз по собеседованию
- 10:20 18.06.2025
- Умерла народная артистка РФ Наталья Тенякова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать