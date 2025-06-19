Трамп: Я не хочу втягиваться в конфликт с Ираном

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет втягиваться в военный конфликт с Ираном, но Тегеран не должен обладать ядерным оружием.

«Я не хочу втягиваться [в этот конфликт]. Я уже 20 лет, а может, и больше говорю, что у Ирана не может быть ядерного оружия», — отметил глава государства, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Американский лидер отрицательно ответил на вопрос о том, закрывает ли он дверь для дипломатии с Ираном. «Нет», — сказал Трамп. «Они спросили, могут ли приехать. Посмотрим, произойдет ли это», — заявил глава американской администрации.