Трамп: Я не хочу втягиваться в конфликт с Ираном
23:00 18.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет втягиваться в военный конфликт с Ираном, но Тегеран не должен обладать ядерным оружием.
«Я не хочу втягиваться [в этот конфликт]. Я уже 20 лет, а может, и больше говорю, что у Ирана не может быть ядерного оружия», — отметил глава государства, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Американский лидер отрицательно ответил на вопрос о том, закрывает ли он дверь для дипломатии с Ираном. «Нет», — сказал Трамп. «Они спросили, могут ли приехать. Посмотрим, произойдет ли это», — заявил глава американской администрации.
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