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Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения, пожелав «счастья с Восточное море»

14:00 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поздравил по телефону своего друга и коллегу из Китая Си Цзиньпина с 72-летием. Российский лидер по китайской традиции пожелал собеседнику «счастья величиной с Восточное море», рассказал на брифинге помощник Путина Юрий Ушаков.

«В завершение беседы наш президент конечно тепло поздравил своего китайского коллегу и друга с недавним днем рождения, — рассказал дипломат. — 15 июня Си Цзиньпину исполнилось 72 года».

«И наш президент по китайской традиции пожелал своему другу долголетия, южных гор и счастья величиной с Восточное море», — поделился помощник президента РФ.

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