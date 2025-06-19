Признаков того, что Китай может оказать Ирану военную помощь, в Вашингтоне не видят
21:50 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтонская администрация сейчас не видит каких-либо признаков того, что Китай может оказать военную поддержку Ирану. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.
«Я не считаю, что мы сейчас видим какие-либо признаки этого», — сказала она, отвечая на вопрос, фиксирует ли Вашингтон свидетельства того, что Пекин может оказать военную помощь Тегерану в связи с обменом ударами между Израилем и Ираном. Ливитт добавила, что не стала бы комментировать предложение китайской стороны о дипломатическом посредничестве для урегулирования конфликта раньше, чем это сделает президент США Дональд Трамп.
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