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Падение правительства в Иране дестабилизирует ситуацию на всем Ближнем Востоке — Орбан

11:32 20.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Падение нынешнего правительства в Иране может привести к дестабилизации ситуации не только в этой стране, но и во всем Ближневосточном регионе. С таким предупреждением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая в утренней программе радиостанции Kossuth на вопрос о военном конфликте между Израилем и исламской республикой.

«Если центральное иранское правительство развалится, то может развалиться вся страна и может начаться дестабилизация», — сказал Орбан. По его мнению, в этом случае конфликт распространится на весь регион, а это необходимо предотвратить.

Премьер-министр также заявил, что ни Венгрия, ни другие страны не должны быть заинтересованы в подобном развитии событий, поскольку это неминуемо вызовет резкий рост цен на нефть и газ на мировых рынках.

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