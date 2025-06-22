Пентагон: Операция не была нацелена против иранских военных и иранского народа
15:35 22.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы США при бомбардировках иранских ядерных объектов не наносили удары по военным или населению исламской республики. Об этом заявил американский министр обороны Пит Хегсет, выступая на совместной с председателем Комитета начальников штабов ВС США Дэном Кейном пресс-конференции.
«Но важно отметить, что операция не была нацелена против иранских военных и иранского народа», — сказал шеф Пентагона.
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