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НОВОСТИ

Более 2000 инженеров, разработчиков и представителей бизнеса примут участие в конференции GigaConf

19:15 23.06.2025

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Иллюстрация пресс-службы Сбера
25 июня пройдет технологическая конференция GigaConf, на которой соберутся ведущие эксперты российских бигтехов, разработчики, архитекторы, DevOps-специалисты, ML-инженеры. Они расскажут о трендах в области AI-технологий, а также проведут практический разбор реальных кейсов по внедрению и использованию генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в разработке программного обеспечения (ПО) и перспективах облачных технологий.

Конференцию откроет Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка. Для успешного применения GenAI-инструментов и повышения эффективности, компаниям необходима не только технологическая, но и бизнесовая трансформации, где важен каждый компонент – от сценариев применения до платформ и инфраструктуры. Андрей Белевцев расскажет о ключевых трендах GenAI и ключевых инструментах в этой области, и поделится опытом и планами Сбера.

В конференции выступит старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов, который расскажет про формирование нового ИТ-ландшафта банка, применения платформенного подхода, роли разработок во всех слоях технологического стека компании. Спикер расскажет о GenAI-трансформации Сбера, роли AI-агентов и движении к мультиагентным системам и, как следствие, переходе к автономной организации.

Федор Минькин, технический директор GigaChat, анонсирует и представит ключевые обновления нейросетевой модели Сбера. В своем выступлении он раскроет, как GigaChat превращается в core-элемент AI-трансформации Сбера, эволюционируя в мультиагентную систему. Новая архитектура принципиально меняет взаимодействие с AI: специализированные AI-агенты совместно обрабатывают запросы, обеспечивая беспрецедентную глубину и точность ответов.

Владимир Шульга, директор по продуктовой разработке провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru расскажет о возможностях и сценариях использования платформенных решений для разработки AI-агентов в облаке и последующей их интеграции в бизнес-процессы компаний любого масштаба.

Рафаел Тонаканян, директор Дивизиона развития и сопровождения производственного процесса Сбербанка (SberWorks), поделится опытом интеграции AI в DevOps-практики Сбера. В своем выступлении он раскроет, как инструменты вроде GigaCode трансформируют процессы разработки, и почему симбиоз людей и AI-агентов становится новой нормой в индустрии. Особое внимание будет уделено практическим аспектам адаптации CI/CD-цепочек под генеративные модели и изменениям в организации production-процессов.

Чэнь Фэй, главный эксперт по применению искусственного интеллекта, заместитель генерального секретаря ZhongGuanCun IQ Alliance, в качестве keynote-спикера расскажет об экосистеме DeepSeek с открытым исходным кодом. Он осветит такие темы, как авторское право при использовании нейросети и окно Johari при общении с LLM, разберет сложные сценарии с AI-агентами, даст советы по разработке приложений с DeepSeek. Спикер поделится спецификой ведения AI-бизнеса в Китае, включая государственную стратегию и нормативную базу, отраслевой ландшафт, пути выхода на рынок, языковые и культурные нюансы.

Далее состоится панельная дискуссия о том, как AI применяется в реальных кейсах. В ней примут участие директор по развитию искусственного интеллекта X5 Tech Михаил Неверов, руководитель Data Science Wildberries Александр Сидоров, директор по стратегии цифровой трансформации Альфа-Банка Иван Иванов, директор по данным Авито Андрей Рыбинцев и директор по искусственному интеллекту Т-Банк Виктор Тарнавский. Модератором выступит вице-президент по развитию технологического бизнеса Сбербанка Сергей Крылов.

Эксперты обсудят, является ли GenAI-технология подлинной трансформацией или временным трендом, а также проанализируют ее влияние на различные отрасли экономики. Особый акцент будет сделан на практических аспектах внедрения — от выбора между локальными и глобальными моделями до проблем масштабирования пилотных проектов. Участники рассмотрят ключевые вызовы, включая вопросы кибербезопасности, управления данными и необходимость развития новых компетенций в ближайшем будущем.

Продолжит GigaConf выступления экспертов в четырёх ключевых треках: «GenAI в бизнесе», «Разработка моделей GenAI», «AI-Enhanced DevTools & DevOps», «Cloud AI Architecture».

Участников GigaConf, помимо деловой части, будут ждать интерактивные зоны и развлекательные активности от Купера, Звука, Cloud.ru и других компаний. Музыкальный сервис Звук приготовил для гостей лаунж-зону на крыше, где после обеда можно будет послушать сет от Dj Natta, а вечером для гостей там зажжёт Dj Pozdnyakov. На стенде Cloud.ru можно будет затестить платформу Cloud.ru Evolution AI Factory, пообщаться с экспертами компании, поучаствовать в активностях и выиграть мерч. В лаундже Купера участников ждет чилл-зона, AI-фотобудка и розыгрыш призов.

Онлайн-трансляция конференции будет доступна на сайте. Сессии на главной сцене также будут переводиться на русский жестовый язык (РЖЯ).

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