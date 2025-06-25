ВС РФ освободили населенный пункт Ялта в ДНР

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Восточной группировки войск освободили населенный пункт Ялта в ДНР, сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ялта в ДНР», — заявили в ведомстве.