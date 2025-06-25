ВС РФ освободили населенный пункт Ялта в ДНР
14:00 25.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Восточной группировки войск освободили населенный пункт Ялта в ДНР, сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ялта в ДНР», — заявили в ведомстве.
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