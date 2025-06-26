Путин в Минске пообщается с наследным принцем ОАЭ — Песков

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита Евразийского экономического союза в Минске пообщается с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Отдельно будет общение [у президента РФ] с наследным принцем ОАЭ», — рассказал Песков.