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Премьер Сербии пообещал, что поставок оружия Украине не будет

16:32 26.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут в своем первом зарубежном интервью ТАСС обещал, что пока он является членом Совета национальной безопасности Сербии, поставок вооружений Украине от Белграда не будет.

23 июня в Службе внешней разведки РФ заявили, что Сербия прибегает к обходным путям для экспорта своей военной продукции на Украину. Мацут ответил на вопрос о том, какие меры Белград принял после публикации заявления для предотвращения подобных поставок.

«Как вам известно, по предложению президента [Сербии Александара] Вучича было принято решение, согласно которому любой экспорт вооружений и военной техники, произведенных на сербских заводах, впредь будет возможен только с согласования профильных министерств, ведомств и Совета национальной безопасности. Совет национальной безопасности — это орган, аналогичный вашему Совету безопасности Российской Федерации. И я должен подчеркнуть: пока я являюсь членом этого совета, я не поддержу продажу оружия Украине», — заверил сербский премьер.

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