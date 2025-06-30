Ким Чен Ын встретился с главой Минкультуры РФ Любимовой — ЦТАК

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился 29 июня с министром культуры России Ольгой Любимовой, которая прибыла с рабочим визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его информации, в ходе встречи Ким Чен Ын подчеркнул особую важность укрепления культурного обмена, дружбы, товарищества и взаимопонимания между РФ и КНДР. Он сказал, что необходимо еще больше расширять сотрудничество в области культуры и искусства, чтобы узнать больше о традициях друг друга. Как отмечает агентство, беседа прошла в «теплой дружеской» атмосфере.

Также Ким Чен Ын и Любимова 29 июня присутствовали на выступлении корейских и российских артистов.