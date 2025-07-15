Чернышенко заявил, что общие затраты на спорт в стране составляют около 700 млрд рублей

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общие затраты на спорт по состоянию на сегодняшний день составляют около 700 млрд рублей. Об этом на итоговой коллегии Министерства спорта РФ заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«По данным Росстата, общие затраты на спорт в стране сегодня — около 700 млрд рублей, — рассказал Чернышенко. — Одна из ключевых задач — консолидировать все эти ресурсы в сфере спорта, в том числе и самые важные внебюджетные средства для того, чтобы направить эти усилия на те направления, которые больше всего нужны стране, где мы ожидаем наибольший отклик. Эта работа уже ведется, и важно вовлечь в нее все профильные организации».