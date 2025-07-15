0
0
101
НОВОСТИ

Чернышенко заявил, что общие затраты на спорт в стране составляют около 700 млрд рублей

15:32 15.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общие затраты на спорт по состоянию на сегодняшний день составляют около 700 млрд рублей. Об этом на итоговой коллегии Министерства спорта РФ заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«По данным Росстата, общие затраты на спорт в стране сегодня — около 700 млрд рублей, — рассказал Чернышенко. — Одна из ключевых задач — консолидировать все эти ресурсы в сфере спорта, в том числе и самые важные внебюджетные средства для того, чтобы направить эти усилия на те направления, которые больше всего нужны стране, где мы ожидаем наибольший отклик. Эта работа уже ведется, и важно вовлечь в нее все профильные организации».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 15.07.2025
В ФРГ арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу Ирана
0
11
16:00 15.07.2025
Приобретенного гражданства будут лишать независимо от срока давности — Яровая
0
57
15:15 15.07.2025
Конкурс «Цифровой марафон» объединил 110 тысяч россиян из всех регионов страны
0
119
15:12 15.07.2025
Госдума приняла закон о защите религиозных символов
0
145
15:00 15.07.2025
Власти РФ знают о планах Европы в отношении Приднестровья — Песков
0
167
14:32 15.07.2025
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 190 военнослужащих — МО РФ
0
215
14:12 15.07.2025
Венгрия призвала ЕС ввести санкции против лидеров Украины за нарушение прав человека
0
229
14:00 15.07.2025
Киев воспринимает заявление Трампа как сигнал к войне, а не к миру — Песков
0
253
13:48 15.07.2025
В этом году 638 студентов окончили образовательные программы Сбера в ведущих вузах страны
0
231
13:32 15.07.2025
Санкционное давление США на РФ не поможет урегулированию украинского конфликта — МИД КНР
0
302

Возврат к списку