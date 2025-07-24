В Росси планируется построить не менее девяти неатомных субмарин, оснащенных «Калибрами» - Путин
18:15 24.07.2025 Источник: Интерфакс
Планируется строительство не менее девяти неатомных подлодок проекта 677 "Лада", оснащенных ракетами "Калибр", заявил президент РФ Владимир Путин в четверг.
"Ведется строительство неатомных подводных лодок проекта 677. Головная подводная лодка "Кронштадт" уже принята в состав ВМФ в 2024 году. Всего планируется построить не менее девяти таких подводных лодок", - сказал Путин в ходе совещания по стратегии развития подводных сил ВМФ России.
По его словам, развитие потенциала неатомных подводных лодок остается актуальной задачей. "Они оснащены ракетным комплексом "Калибр" и сегодня несут боевую вахту на всех флотах", - сказал Путин.
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