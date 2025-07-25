В РФ обрабатывается уже больше половины отходов — Мишустин
09:20 25.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти России работают над формированием экономики замкнутого цикла: в стране обрабатывается уже больше 50% твердых коммунальных отходов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Международной экологической конференции.
«По поручению президента России формируем экономику замкнутого цикла. Сейчас уже свыше половины твердых коммунальных отходов идет на обработку. Построено около 300 объектов для комплексного обращения с мусором. Совокупный уровень вовлечения вторсырья в отраслях сельского хозяйства, промышленности, строительства и ЖКХ вырос до 10%. Планируем за пять лет довести этот показатель до 25%», — сказал он.
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