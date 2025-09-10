0
НОВОСТИ

Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км — МО РФ

16:12 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Максимальная дальность применяемых БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км», — говорится в сообщении.

