Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км — МО РФ

Максимальная дальность применяемых БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. Об этом сообщили в Минобороны России.

