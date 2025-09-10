Польша перебрасывает войска на границу с Белоруссией — ТВ
16:32 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Польши перебрасывают свои подразделения к границе с Белоруссией. Соответствующие кадры опубликовал белорусский государственный телеканал «Первый информационный».
По его данным, Польша перебрасывает войска на границу с Белоруссией после того, как было объявлено о закрытии погранпереходов, в том числе на железной дороге. На кадрах видна колонна автомобильной техники, которая движется по дороге общего пользования.
При этом официальных заявлений по данному поводу не было ни с белорусской, ни с польской сторон.
В среду министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что Польша проводит активный курс на милитаризацию, в том числе у белорусских границ. По его словам, «полоса с колючей проволокой превратилась практически в зону боевых действий» между странами.
В настоящее время Польша совместно с НАТО проводит дивизионные учения «Железный защитник», в которых задействованы около 34 тыс. военных и 600 единиц техники. В Варшаве утверждают, что маневры организованы в ответ на белорусско-российские учения «Запад-2025», которые пройдут 12–16 сентября. 9 сентября польский премьер-министр Дональд Туск объявил о закрытии границы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября в связи с учениями «Запад-2025».
